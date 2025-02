Tentato furto nella villa di Meret: il portiere mette in fuga i due ladri

Disavventura per Alex Meret raccontata quest'oggi dal quotidiano Il Roma nella sua versione on line. Il portiere del Napoli ha subito un tentativo di furto nella sua villa di Lucrino, nella zona litorale nord di Napoli. Rientrato anticipatamente con la sua famiglia, il portiere azzurro ha sorpreso due malviventi che avevano provato a intrufolarsi nella sua abitazione.

All'arrivo di Meret, però, i ladri si sono dati alla fuga. Per fortuna - scrive il quotidiano - non ci sono state alcune conseguenze né per il calciatore della squadra azzurra né per la sua famiglia da questa irruzione dei due malviventi. Ovviamente le indagini sono poi partite dopo la segnalazione del portiere del Napoli.