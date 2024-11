Terza maglia 2024/25, tutte le info: prezzo, taglie e come acquistarla

È stata finalmente svelata la nuova terza maglia del Napoli per la stagione 2024/25. Jersey con particolari richiami alla cultura orientale, di pari passo con il profilo X creato in giapponese ed in scia alla linea internazionale intrapresa dalla società.

Il prezzo della terza maglia gara 2024/25 è uguale a quello delle jersey per casa e trasferta: 130 euro per le taglie adulto. Se si desidera aggiungere la personalizzazione con nome e numero di un giocatore, il costo aggiuntivo è di 15 euro, mentre se si vuole inserire anche la patch della Serie A serviranno ulteriori 10 euro. Il third kit è disponibile nello Store Online e potrà essere acquistata a partire da Domenica 3 Novembre presso gli store ufficiali SSC Napoli e a partire da Lunedì 4 Novembre presso i Rivenditori Ufficiali SSC Napoli.

Di seguito la descrizione dal sito ufficiale SSCNapoli: "SSC Napoli Maglia gara Third ufficiale 2024/2025. Dal brand EA7 by Giorgio Armani group. La terza maglia gara di colore magnet della SSC Napoli riporta elementi grafici della cultura giapponese: la katana e la maschera da Samurai che sprigiona tutta la sua forza e destrezza. Sul fianco sono presenti le sette virtù del Bushidō, il codice etico che detta il modo in cui un Samurai dovrebbe condurre la propria esistenza:

Gi 義 Rettitudine

Yu 勇 Coraggio

Jin 仁 Empatia

Rei 礼 Rispetto

Makoto 誠 Onestà

Meiyo 名誉 Onore

Chugi 忠義 Lealtà

L’iconica maglia è ispirata dal gemellaggio del 1960 tra Napoli e la città di Kagoshima. La localizzazione in una baia, il clima mite ed il vulcano Sakurajima, hanno contribuito infatti a soprannominare Kagoshima la «Napoli del Giappone», tanto che le due città si sono dedicate a vicenda il nome di due vie: «Napori dōri - Viale Napoli» a Kagoshima, e «Via Kagoshima» a Napoli. Così, l’ornamento giapponese del mare sullo sfondo rappresenta il collegamento ideale tra le due città, mentre i motivi barocchi della cultura partenopea completano i simboli proposti sulla maglia.

Il tessuto della maglia è un jersey traforato sport performance in poliestere. Dettagli in contrasto nero di materiale armaturato stretch evidenziano l’ergonomicità dei tagli, mentre la costruzione della manica a giro è arricchita da un doppio fondo in costina a contrasto. Una delle principali novità è il patch del logo SSC Napoli ridimensionato con effetto 3D. Questo dettaglio non solo aggiunge una dimensione visiva alla maglia, ma sottolinea anche l'attenzione del club per le ultime tendenze di design e per la qualità dei dettagli. Il nuovo lettering SSC Napoli presenta caratteri moderni e dinamici, conferendo un aspetto più contemporaneo ed accattivante. Per rendere il prodotto unico ed autentico l’iconica maglia presenta l’aggiunta di uno scudetto speciale, sul fondo maglia, con ologramma ad impronta digitale. La maglia offre una vestibilità morbida, pensata per favorire la mobilità e il comfort durante il gioco. Composizione: 100% poliestere".