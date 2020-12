Terzo posto e morale rinnovato: doppia spinta per il Napoli contro il Torino

"Siamo felici. Viviamo in un Paese dove chi rispetta le leggi non può essere condannato. E il Napoli segue sempre le regole". Il messaggio di Aurelio De Laurentiis, affidato ai social, è di grande soddisfazione dopo l'accoglimento del ricorso da parte del Collegio di garanzia del Coni che ha revocato il 3-0 a tavolino di Juventus-Napoli ed il punto di penalizzazione, riportando il Napoli così al terzo posto in classifica e soprattutto ribaltando totalmente la sentenza di secondo grado della Corte d'Appello federale, durissima anche nei termini nei confronti del club partenopeo. Il Collegio di garanzia del Coni non ha potuto far altro che confermare la centralità delle autorità sanitarie, visto il divieto esplicito a poter viaggiare verso Torino, a fronte di un protocollo che prevede al suo interno questa eccezione, accertandosi - coinvolgendo il club azzurro in aula - della mancanza di una vera situazione di vantaggio.

La notizia è stata accolta col sorriso anche negli spogliatoi dello stadio Maradona, dove si trovava la squadra dopo aver svolto l'allenamento della vigilia essendo in ritiro in città e non a Castel Volturno. Una notizia che Gattuso si augura possa incidere anche a livello psicologico sugli azzurri in vista della sfida di questa sera contro il Torino, dopo due sconfitte a Milano e Roma che qualche scoria dal punto di vista mentale inevitabilmente hanno lasciato. Questa sera il tecnico del Napoli ritrova Insigne, dopo il turno di squalifica, ma deve rinunciare a Koulibaly e Lozano, che vanno ad aggiungersi a Mertens e Osimhen. Con l'impiego di Manolas, Ghoulam e Demme, oltre a quello del capitano, dovrebbe operare almeno quattro cambi rispetto all'11 di partenza dell'Olimpico per gestire le energie all'ultima gara di un lungo tour de force.