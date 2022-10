Testa subito a Roma: Spalletti concede solo un giorno di riposo

Settimana tipo di lavoro per il Napoli, vista l'assenza di gare infrasettimanali.

Settimana tipo di lavoro per il Napoli, vista l'assenza di gare infrasettimanali. Luciano Spalletti ha concesso per domani un giorno di riposo agli azzurri. La squadra si ritroverà già da martedì al Konami Training Center di Castel Volturno per preparare al meglio la sfida di domenica prossima all'Olimpico contro la Roma.