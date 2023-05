The Athletic FC awards, premiati Osimhen e Kvara: le motivazioni

Per la Serie A sono stati premiati Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, come miglior giocatore e miglior giovane.

The Athletic ha eletto i migliori giocatori della stagione 2022/23. Per la Serie A sono stati premiati Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, come miglior giocatore e miglior giovane.

Osimhen miglior giocatore della Serie A 2022/23: “In questa stagione ha espresso il suo potenziale e ha raddoppiato la sua valutazione con una stagione da 30 gol in tutte le competizioni”.

Miglior giovane della Serie A 2022/23: “Indubbiamente l'acquisto della stagione in Serie A... è uscito dal nulla e ha avuto un grande impatto immediato in Italia”.