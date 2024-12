Ufficiale The Best FIFA Coach 2024, trionfa Ancelotti: battuti Scaloni, Guardiola e non solo

vedi letture

Si è svolta a Doha, in Qatar, la cerimonia del trofeo FIFA - The Best. Numerosi premi vengono quindi assegnati durante questa bella serata in cui calciatori, calciatrici e allenatori vengono messi in risalto per i risultati ottenuti nella scorsa stagione, nel periodo dal 21 agosto 2023 al 10 agosto 2024 compreso. Un parterre de roi, con tutti i migliori protagonisti del calcio riuniti.

E' già stato assegnato il premio per quanto riguarda il miglior allenatore maschile. A vincerlo è stato Carlo Ancelotti, che ha battuto gli altri candidati Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Luis de la Fuente (Spagna), Pep Guardiola (Manchester City) e Lionel Scaloni (Argentina). Presente a Doha con il Real Madrid per la finale della Coppa Intercontinentale, l'allenatore madrileno è salito sul palco per ritirare il premio dopo aver vinto il campionato spagnolo e la Champions League.