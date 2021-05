"Ti ricordi in Trentino?", Insigne e Zielinski chiedono la maglia al mito Ribery

Siparietto simpatico al triplice fischio finale di Fiorentina-Napoli tra due azzurri e Franck Ribery. Come hanno immortalato le immagini di Dazn, Lorenzo Insigne e Piotr Zielinski hanno chiesto la maglia al campione francese col capitano che ha detto al Ribery: "Ti ricordi quando giocammo l'amichevole in Trentino? (Napoli-Bayern Monaco, ndr.). L'ex bavarese contento ha dato indicazioni al magazinniere viola di prapare due magliette per i due azzurri.