Tifo azzurro senza confini! Settore ospiti a Verona verso il sold-out anche col divieto ai campani

L’affetto del popolo azzurro arriverà fino a Verona. Lo scrive il Corriere dello Sport in riferimento ai tifosi del Napoli del Nord. L’esordio al Bentegodi avrà un bel colpo d’occhio da entrambe le parti: la nota rivalità tra le due tifoserie ha portato la trasferta ad essere vietata ai residenti in Campania per disposizione del Casms, ma il settore ospiti sarà bello pieno di supporter azzurri provenienti dalle altre regioni e in particolare dal Veneto e da tutto il Nord Italia.

La Curva Nord superiore, quella dedicata alle tifoserie avversarie, è infatti a un passo dall’essere sold out, riferisce il quotidiano. Restano posti per quella inferiore. Ha invece avuto un inevitabile rallentamento la prevendita per l’esordio casalingo al Maradona contro il Bologna, ma le curve superiori sono già esaurite e l'esordio di Verona può portare ad un'impennata anche per la gara è in programma tra 10 giorni.