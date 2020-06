Tifosi del Napoli furiosi con Ancelotti: "Tutta colpa sua se siamo a 12 punti dall'Atalanta!"

Dodici punti dall'Atalanta sono tanti, troppi, per sperare di andare in Champions League. Sui social i tifosi hanno commentato l'ultima vittoria dei nerazzurri col divario che si allarga tra le due squadre. Quasi nessuno crede all'impresa, tutti o quasi sono convinti che la colpa principale di questo enorme divario sia Carlo Ancelotti, allenatore per il quale 'De Laurentiis dovrebbe chiedere risarcimento danni' scrive qualcuno, a causa dei risultati deludenti della sua gestione in questa stagione. Sono tanti i commenti simili da parte dei tifosi delusi per il rendimento dell'attuale tecnico dell'Everton. 'E' tutta colpa sua' e ancora 'ringraziamo Ancelotti per questi 12 punti, per fortuna è arrivato Gattuso'.