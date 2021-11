Tmw 'avvisa' il Napoli: "L'Hellas di Tudor segna più del Liverpool"

E pensare che qualcuno aveva storto il naso, dopo la precoce bocciatura di Di Francesco e l'avvicendamento con Tudor. Ha impiegato davvero poco a far ricredere tutti Igor, spalatino e sanguigno, carismatico, un prototipo che calza a pennello nella realtà veronese (Juric docet). Dal suo avvento in panchina l'Hellas ha siglato ventuno gol: si tratta del secondo miglior ruolino in Europa (considerando solo i primi cinque campionati), inferiore soltanto a quello del Bayern (a quota venticinque). Alle spalle dei veneti si posiziona una supercorazzata come il Liverpool, tanto per intenderci. E questo profluvio di marcature ha investito anche grandi squadre come Lazio, Roma e Milan.