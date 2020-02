TMW - Brescia, Tonali di nuovo in gruppo: sarà a disposizione per il Napoli

Sandro Tonali è rientrato in gruppo quest'oggi e si è allenato con chi non ha giocato a Torino con la Juve nello scorso weekend. Superati dunque i problemi fisici che lo avevano frenato nella scorsa settimana, si va verso il recupero per venerdì, quando le Rondinelle affronteranno il Napoli al Rigamonti. Lo riporta Tuttomercatoweb.