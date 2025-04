Tmw - Disastro Man United: McTominay via a 30mln sostituito da Ugarte pagato 50

Scott McTominay ieri sera ha superato il suo record di gol in un campionato. Con la doppietta contro l'Empoli è salito a quota 8, +1 rispetto alla sua miglior stagione al Manchester United (la scorsa). Il calciatore classe '96 ha lasciato il suo club per la prima volta lo scorso agosto: l'ha fatto per la voglia di testare il suo valore anche dove non c'era l'etichetta 'prodotto del club' come parafulmine, l'ha fatto perché nessuno a Manchester l'ha trattenuto.

Il cambio di squadra gli ha fatto benissimo: oggi è il secondo miglior marcatore del Napoli dopo Lukaku, il secondo tra i centrocampisti in tutto il campionato dopo Tijani Reijnders. Il tutto, alla sua prima stagione in Italia.

Per trovare numeri così importanti in casa Napoli bisogna tornare ai tempi di Marek Hamsik. McTominay, in termini di gol, è infatti andato anche oltre a Fabian Ruiz che nell'ultima stagione partenopea, quella che gli è valsa la chiamata del PSG, s'è fermato a sette reti in Serie A. A 28 anni il centrocampista scozzese ha probabilmente raggiunto il punto più alto della sua carriera.

E' opinione di molti che McTominay sia stato il miglior acquisto fatto da un club di Serie A la scorsa estate. Vedendo però il rovescio della medaglia, la sua cessione da parte dello United è l'ennesima controprova che in quel di Manchester - sponda red devils - ormai da troppi anni manca un progetto da portare avanti. E' solo un porto di mare che da anni cambia e scambia giocatori come fossero figurine. Senza pensare al collettivo.

Ciò che è accaduto a McTominay è probabilmente la fotografia di tutto ciò: dopo la miglior stagione del centrocampista scozzese il Manchester United l'ha messo sul mercato, l'ha venduto al Napoli per 30 milioni. I red devils hanno ceduto a prezzo di mercato una delle loro bandiere più importanti e poi, qualche giorno più tardi, hanno acquistato Manuel Ugarte dal PSG per 50 milioni di euro. Un'operazione senza senso nella logica di voler costruire una squadra, una operazione in pieno stile Manchester United post Alex Ferguson. Il risultato? Ugarte in quel marasma sta facendo non poca fatica, lo United in campionato è 14esimo e la gara di giovedì contro l'Olympique Lione è l'ultima ancora di salvataggio per non annegare sotto le onde di un'altra stagione tanto costosa quanto turbolenta.