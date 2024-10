Tmw - Il Belgio spera di riavere Lukaku a novembre

Romelu Lukaku non giocherà la partita contro l'Italia per l'opzione di rimanere a Napoli per allenarsi e migliorare ulteriormente dal punto di vista atletico. Nelle idee del Belgio c'è quella di riavere il centravanti del Napoli per le partite internazionali di novembre, anche se è possibile che non siano valevoli per le finali di Nations, né per migliorare il ranking in vista del Mondiale. Lo scrive Tmw.