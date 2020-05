Tmw - Meglio il Napoli di Ancelotti o quello di Gattuso? Il confronto sulle 27 gare di Serie A

Meglio il Napoli di Ancelotti o il Napoli di Gattuso? Di seguito l'analisi comparata delle due squadre limitatamente a quanto accaduto nelle 27 giornate di Serie A: in questo campionato, il Napoli è stato guidato per 16 volte da Carlo Ancelotti e per 11 volte da Gennaro Gattuso.

ATTACCO - Premiano tutti il Napoli di Ancelotti: seppur di poco, quella squadra segnava di più e concludeva di più nella porta avversaria. Era una squadra che viveva maggiormente di giocate individuali e, infatti, ha una media di dribbling fatti e riusciti superiore. Il Napoli di Gattuso risulta avanti solo sulle statistiche relative ai calci piazzati.

DIFESA - Anche in questo caso, tutti i dati sono a favore della squadra di Ancelotti, dai recuperi palla ai gol concessi passando per la capacità di recuperare palla col pressing alto. A favore del Napoli di Gattuso un solo (ma significativo) dato: le palle perse nella propria metà campo che hanno poi innescato una conclusione degli avversari.

PASSAGGI - In questo caso, la situazione è molto più equilibrata. Il Napoli di Gattuso è una squadra che, rispetto a quello di Ancelotti, predilige molto di più l'azione manovrata e infatti è avanti sia nella classifica dei passaggi effettuati per gara che in quella dei passaggi riusciti. Quello di Ancelotti, invece, tentava molto di più il passaggio filtrante, come mostrano i dati di Comparisonator. In generale, da tenere in considerazione che questi dati sono relativi alla Serie A. Non tengono quindi conto del girone di Champions superato dal Napoli di Ancelotti, né del cammino in Coppa Italia del Napoli di Gattuso. Ci consegnano, però, i numeri di due squadre che in questa stagione hanno vissuto parabole molto diverse: discendente quella del primo Napoli, ascendente quella del Napoli di Gattuso che primo dello stop aveva vinto le ultime tre gare di campionato (ma aveva perso 4 delle prime 5 gare)