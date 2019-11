Tmw - Meret verso Euro2020: maggior esperienza europea, occhio a Gollini

Sulle colonne di Tuttomercatoweb troviamo l'analisi su quelle che saranno le scelte di Roberto Mancini per quanto concerne i portieri che difenderanno i pali azzurri all'Europeo: "Un dubbio per il terzo posto? Sulla carta, no. Nel senso che Alex Meret, complice anche la maggiore (e migliore) esperienza europea maturata col Napoli, potrebbe legittimamente considerarsi sicuro del ruolo. Alcune prestazioni hanno anche portato a considerarlo in ballottaggio con Donnarumma per i guantoni da titolare, ma non sarà così. Attenzione a Pierluigi Gollini: il portiere dell'Atalanta insidia il collega in azzurro e potrebbe insidiarlo in volata. Pià attardati Alessio Cragno ed Emil Audero: la Sampdoria terzultima non aiuta il blucerchiato, mentre il portiere del Cagliari dovrà anzitutto pensare a rientrare dell'infortunio e "scippare" la porta dei sardi a un Olsen fin qui impeccabile".