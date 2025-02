Tmw - Napoli ridotto all'osso: Raspadori è l'ultima carta Scudetto a disposizione di Conte

Piove sul bagnato. Nel momento cruciale della stagione, dopo un calciomercato palesemente insufficiente, il Napoli si ritrova con tanti problemi e poche riserve. Lo scrive TuttoMercatoWeb.com, in un approfondimento sugli azzurri dopo l’ennesimo infortunio: “A un mese di gennaio trascorso senza Alessandro Buongiorno ha fatto seguito un mese di febbraio in cui Antonio Conte, una dopo l'altra, ha perso tre pedine molto importanti, nonché due titolarissimi. Il primo a fermarsi è stato Mati Olivera: problema al soleo della gamba sinistra. Successivamente, a ridosso della sfida contro l'Udinese, è stato il turno di Leonardo Spinazzola: lesione del medio gluteo destro. Infine l'infortunio più grave dei tre: David Neres nelle ultime ore ha rimediato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra. Un infortunio che lo costringerà ai box per circa un mese, uno stop che sicuramente lo escluderà dal big match contro l'Inter che andrà in scena nel week-end del 2 marzo.

Senza Neres, con Kvaratskhelia volato a Parigi e Okafor ancora fuori condizione, il Napoli si ritrova ora non solo con una difesa senza esterni, ma anche con un attacco ridotto all'osso. Senza alternative di livello, con titolari sempre più contati. Una condizione precaria che ha portato al pareggio interno contro l'Udinese e che costringerà Antonio Conte a duellare con l'Inter facendo lo slalom tra non poche rogne.

Antonio Conte per la difficile trasferta sul campo della Lazio e per le successive partite avrà a disposizione sei attaccanti: Lukaku e il suo vice Simeone, l'intoccabile Politano sulla fascia destra. E poi Ngonge, Okafor e soprattutto Giacomo Raspadori. Quest'ultimo dopo aver reclamato maggior spazio per mesi e cercato (invano) una via d'uscita a gennaio avrà ora a disposizione una grande occasione per dimostrare con continuità il suo valore. Per dimostrare che può essere un giocatore in grado di fare la differenza in una squadra oggi in vetta alla classifica. In un Napoli senza alternative l'attaccante della Nazionale può ricercare la sua grande opportunità: è l'ultima carta Scudetto che può giocarsi Antonio Conte”.