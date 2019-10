Tmw rimanda Lozano: "Partenza così così, Chucky per ora non fa tanta paura"

Chucky fa un po' meno paura di quanto fosse previsto da De Laurentiis e Giuntoli. Hirving Lozano, in gol all'esordio contro la Juve, non ha poi punto con la maglia del Napoli. Grande colpo estivo degli azzurri, cerca ancora una sua dimensione in Serie A.

Come è arrivato - Una delle telenovela più lunghe di questa estate di mercato. Il Napoli ha seguito a lungo il messicano del PSV Eindhoven, per poi chiudere soltanto negli ultimi giorni di mercato, anche dopo aver visto sfumare l'altro obiettivo James Rodriguez. Affare da 38 milioni e passa: al club olandese potrebbero andarne altri 4 di bonus.

Come è andato - Così così. Buona la prima, poi rendimento in picchiata libera. Tra i peggiori in campo a Genk, non incisivo nel resto delle sue apparizioni in azzurro. Complice il ruolo: fin qui, Ancelotti ha insistito in un 4-4-2 che non esalta le caratteristiche del '95 di Mexico City, abituato a partire da sinistra per fare male e invece disinnescato se schierato troppo vicino alla porta. Non è un flop, ma finora è uno dei meno brillanti del Napoli per media voto.

Costo: 38 milioni Presenze: 7 Minuti: 412 Gol: 1 Età: 24 Media voto TMW: 5,7