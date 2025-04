Tmw su Conte: "Se lo vorrà, presto avrà oltre 100mln sul mercato"

Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista Raimondo De Magistris si proietta anche alla prossima estate, alle prospettive del club in vista del ritorno in Europa.

"Se lo vorrà Antonio Conte tra qualche settimana avrà oltre 100 milioni di euro per allargare la rosa di un Napoli che si affaccia alla Champions consapevole di avere la coperta corta. E' un budget importante, significativo, che oggi non possono garantirgli né il Milan né la Juventus. E' una cifra che potrà fare la differenza quando il manager leccese, tra meno di due mesi, dovrà decidere se restare o forzare la mano per andare via. Ancora un po' e poi questo discorso sarà d'attualità. Non ora però: prima ci sono sette partite per tentare il sorpasso sull'Inter. Sarebbe forse il suo più grande capolavoro".