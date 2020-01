Top 11 2010-2019 - Il terzino sinistro: gli infortuni hanno rapito il futuro di Ghoulam

Ghoulam - Tanti ne sono passati su quella corsia, tanti ne arriveranno ancora, però c'è stato un momento in cui la costante sembrava esser stata individuata: era Faouzi Ghoulam, peccato sia durato appena pochi mesi, ma sufficienti per rendersi conto d'aver trovato un altro potenziale campione. Gli infortuni hanno fatto il resto, ne hanno frenato il prosieguo della carriera ma non cancellano i progressi e la leggerezza con la quale l'algerino sfrecciava sulla sinistra con un mancino che portava a spasso con garbo.