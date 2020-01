Top 11 2010-2019 - La mezzala destra: mister 100mln è pronto a rincorrere il nuovo decennio

Allan - Il brasiliano si appresta a rincorrere anche il nuovo decennio dopo aver corso in questi cinque anni alla ricerca di qualcosa che fosse simile ad un pallone: un anno fa valeva (quasi) cento milioni e basta la valutazione fatta dal Napoli - che scoraggiò il Psg - per inserirlo nel 4-3-3 simbolico che rappresenta dieci anni di top-player ammirato e, qualcuno, come Allan, ancora supportato.