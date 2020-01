Top 11 2010-2019 - Terzino destro: Maggio è stato Superbike e leader silenzioso

Maggio - Nove stagioni non si possono dimenticare e neppure riassumere nei numeri. Che senso ha ricordarsi delle 308 presenze, dei 23 gol, dei 31 assist o dei 40 cartellini gialli se ciò che emerge ripensando a Christian Maggio è il silenzio rispettoso di un uomo vero, di un (vice) capitano silenzioso, di un professionista esemplare che non ha fiatato neppure quando col Crotone, nel suo giorno, è rimasto in panchina per motivi incomprensibili. Chi ancora si chiede come può realizzare il suo sogno da calciatore studi la sua carriera e provi anche solo in parte ad emularla: ci riuscirà.