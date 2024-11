Torino-Napoli, settore ospiti sold out: la situazione biglietti per i residenti in Campania

È già esaurito il settore ospiti dello Stadio Olimpico Grande Torino per la gara di Serie A tra Torino e Napoli, prevista il 1 dicembre alle ore 15:00. Per quanto riguarda Tribune, Curve e gli altri settori sono stati venduti fino ad ora circa 15000 biglietti e ne rimangono sui 2700, ma la vendita dei ticket per queste altre porzioni dello stadio è vietata ai residenti della regione Campania, come si apprende sul sito ufficiale dei granata:

"Divieto di vendita ai residenti della regione Campania, ad eccezione del settore ospiti che è soldout. La Curva Primavera è riservata ai tifosi del Torino. Può essere acquistata dai titolari di Cuore Granata e da tutti i residenti nella regione Piemonte". Sarà quindi sold out il settore ospiti che conta circa 1400 posti, mentre bisognerà stimare il numero di tifosi napoletani nelle altre parti dello stadio non essendo queste accessibili ai residenti in Campania.