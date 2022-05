Torna l’Ucraina e passa a Empoli: 3-1 nell'amichevole della solidarietà pre-playoff

A Empoli la formazione di Aurelio Andreazzoli ha affrontato in amichevole l’Ucraina.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Un evento benefico e di solidarietà mascherato da partita di pallone. A Empoli la formazione di Aurelio Andreazzoli ha affrontato in amichevole l’Ucraina. La squadra del ct Oleksandr Petrakov è impegnata in Slovenia in preparazione del playoff Mondiale di giugno (contro Scozia e, eventualmente, Galles) e quella contro gli azzurri è solo una delle amichevoli previste. Ma come detto dietro il campo c’era molto altro.

L’intero incasso dell’evento infatti sarà devoluto alla piattaforma, voluta dal presidente Zelensky, Ukraine United24. Un portale che raccoglie gli aiuti provenienti da tutto il mondo per sostenere l’Ucraina in un momento così difficile, con la città di Empoli e i tanti cittadini ucraini presenti in zona che hanno dato una risposta forte in termini di presenze sugli spalti. Per la cronaca, la partita ha visto la vittoria dell’Ucraina per 3-1 grazie alle reti di Yaremchuk, Karavaiev e Pikhalonok. Mentre per gli azzurri la rete del momentaneo 1-1 porta la firma di La Mantia.