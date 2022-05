Toronto, altro ko: la prossima squadra di Insigne ad un punto dall’ultimo posto

E’ arrivato il quarto ko consecutivo per Toronto, sconfitto di misura al 90’ per via del gol siglato da Ricketts.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Si è giocata nella giornata di ieri la sfida di MLS tra Vancouver Whitecaps e Fc Toronto. E’ arrivato il quarto ko consecutivo per Toronto, sconfitto di misura al 90’ per via del gol siglato da Ricketts. Momento molto complicato per la prossima squadra di Lorenzo Insigne che ora si ritrova ad un punto dall’ultimo posto del girone East Coast.