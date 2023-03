Tottenham, Paratici lascia incarico da ds in attesa del ricorso

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Fabio Paratici lascia l'incarico di direttore sportivo del Tottenham, in attesa dell'esito dell'appello da lui presentato contro l'inibizione di 30 mesi decisa dalla Figc per la vicenda delle plusvalenze Juventus. Il momentaneo passo indietro del dirigente italiano è stato comunicato dal club inglese con una nota. Quest'ultimo ricorda che mercoledì la Commissione disciplinare della Fifa ha esteso la squalifica a livello mondiale.

"Questa decisione è stata presa in anticipo rispetto all'udienza di appello di Paratici" fissata per il 19 aprile, "il cui esito sarebbe stato poi valutato da ulteriori soggetti interessati, tra cui il Club - prosegue il Tottenham - Data l'inaspettata sentenza della Fifa, le sanzioni possono ora avere effetto multi-giurisdizionale, sebbene siano ancora legate al Ricorso Figc". Da qui la decisione di Paratici, in accordo con il club, di prendere "un congedo immediato in attesa dell'esito del suo ricorso". (ANSA).