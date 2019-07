Tra due giorni parte il ritiro: quattro big assenti, si rivedranno in tre con cinque giovani

L'edizione odierna del Corriere dello Sport anticipa quelli che potrebbero essere i convocati del Napoli per il ritiro di Dimaro Folgarida che comincia sabato prossimo. Non ci saranno, ovviamente, Mertens, Insigne, Koulibaly e Allan, tutti ancora in vacanza dopo gli impegni per le Nazionali. Si rivedranno Rog, Inglese, Tonelli e probabilmente Vinicius. Tra i giovani spazio a Tutino, Palmiero, Marfella, Contini e Gaetano.