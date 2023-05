Tre italiane in finale di Champions, Europa e Conference League: tutte le sedi, date e orari

Dopo l'Inter in finale di Champions League, altre due squadre italiane raggiungono l'ultimo atto delle competizioni europee.

Dopo l'Inter in finale di Champions League, altre due squadre italiane raggiungono l'ultimo atto delle competizioni europee. La Roma passa il turno contro il Bayer Leverkusen e raggiunge il Siviglia in finale di Europa League (eliminata la Juventus). In finale di Conference League ci va anche la Fiorentina, che ribalta il ko dell'andata e vince in Svizzera contro il Basilea.

Ecco il riepilogo con date e orari degli ultimi tre atti delle coppe europee:

FINALE CHAMPIONS LEAGUE

Manchester City - Inter

sabato 10 giugno 2023 ore 21:00, Istanbul

FINALE EUROPA LEAGUE

Roma - Siviglia

mercoledì 31 maggio 2023 ore 21:00, Budapest

FINALE CONFERENCE LEAGUE

West Ham - Fiorentina

mercoledì 7 giugno ore 21:00, Praga