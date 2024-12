Tre trasferte vietate ai napoletani, una ad altre tre tifoserie: le decisioni del Casms

Trasferte vietate per i tifosi di Atalanta, Roma, Napoli e Como. E' quanto ha suggerito il Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) del Viminale alle autorità di pubblica sicurezza sul territorio. La richiesta inoltrata alle Prefetture locali è quella di adottare misure volte a vietare le trasferte alle tifoserie delle quattro squadre in questione. La decisione nasce dalla recrudescenza di incidenti e scontri tra ultras e, sempre più spesso, tra gruppi di opposta fede calcistica coalizzati contro le forze dell'ordine. Nel caso di Atalanta, Como e Roma, le prefetture saranno invitate a vietare una trasferta. Nel caso del Napoli, invece, addirittura tre "alla luce delle della maggiore gravità delle condotte reiterate nel corso della stagione".

Nel caso dei tifosi del Napoli saranno quindi vietate le trasferte di Udine, Genova e Firenze. I tifosi dell'Atalanta saranno costretti a saltare la gara di Cagliari, quelli della Roma non ci saranno per la sfida di Como. I sostenitori lariani, invece, dovranno saltare la partita di Venezia. In quest'ultimo caso, dato che la partita andrà in scena domani, già nella giornata di ieri il Venezia con un comunicato aveva reso nota l'impossibilità della trasferta per i sostenitori comaschi: "In seguito all'Ordinanza del Prefetto della Provincia di Venezia, è fatto divieto di vendita dei biglietti ai residenti della Provincia di Como con conseguente chiusura del Settore Ospiti".