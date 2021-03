Triennio Serie A a Dazn fino al 2024: Sky è pronta al ricorso

La Lega di Serie A, riunita in Assemblea, ha assegnato i diritti tv domestici per il massimo campionato per il prossimo triennio a Dazn in partnership con Tim. A favore dell'offerta di Dazn si sono espressi 16 club, contro quattro. Il quorum necessario era a 14.

L'offerta presentata da DAZN era di circa 840 milioni di euro per la trasmissione in esclusiva di 7 partite a giornate e di 3 partite in co-esclusiva. Proprio per queste tre gare, la Lega Serie A ha ricevuto un'offerta da Sky Sport di 70 milioni con scadenza il 29 marzo. L'edizione online de Il Sole 24 Ore fa sapere che Sky è pronto al ricorso.