Triplette in Serie A, nessuno come Cavani negli ultimi 10 anni: dietro di lui c’è Mertens

Nel 2010 Cavani sbarcò a Napoli e in maglia azzurra l’uruguaiano ha realizzato 104 goal in 3 stagioni, una Coppa Italia ed un posto di rilievo nella storia azzurra. Per riassumere la storia tra Edinson Cavani e il Napoli basterebbe leggere i numeri: 104 goal in 138 partite, una Coppa Italia al cielo, titolo di capocannoniere in A, sesto bomber di sempre del club.

Il Matador è il giocatore che ha segnato più volte 3 o più goal in una sola partita in Serie A [7], ma il dato che impressiona sono gli avversari contro cui Cavani si è scatenato, segnando tre volte. In ordine cronologico, dalla tripletta più vecchia a quella più recente: Juventus, Sampdoria, Lazio, Milan, Lazio, Roma, Inter. In questa speciale classifica seguono Icardi e Mertens, al secondo posto con 6 triplette. Dietro al bomber argentino del PSG e al belga, due calciatori italiani. Berardi del Sassuolo e Ciro Immobile sono a quota 5 Hat-Trick. A riportarlo è Kickest.