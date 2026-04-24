Triplo cambio per il Napoli: entrano Beukema, Gilmour e Mazzocchi

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Dopo il 4-0 Conte opera i primi cambi. E' una tripla sostituzione al minuto 54. Escono Olivera, Lobotka e Politano, entrano Beukema, Gilmour e Mazzocchi.

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