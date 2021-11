Tudor e l'annuncio della grande assenza contro il Napoli

Ilic salta il Napoli. Il forte centrocampista del Verona, già autore di un gol e tre assist in campionato, non recupera per domani. L'annuncio di Tudor in conferenza stampa: "Speravo di poter averlo, ma la caviglia si è dimostrata una cosa complicata, e io lo so bene perché ho smesso per problemi alla caviglia. È una cosa fastidiosa, speravamo di recuperarlo ma non è in grado di giocare, non sarà convocato".