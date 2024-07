Tutino vuole lasciare il Cosenza: per l'ex azzurro spunta una big di Serie B

La Sampdoria, nonostante i paletti fissati per il rientro del debito pregresso, sogna un tandem d’attacco di altissimo livello nella prossima stagione come quello formato da Massimo Coda e Gennaro Tutino: diciassette gol il primo, venti il secondo nella scorsa stagione rispettivamente con Cremonese e Cosenza. A scriverlo è Il Secolo XIX.

Nonostante l’arrivo di Coda sia molto vicino il club ligure continua a lavorare anche per un altro elemento di livello come appunto Gennaro Tutino, fresco di riscatto da parte del Cosenza, ma desideroso di provare un’altra esperienza. Prima di lanciare l’assalto al classe ‘96 però bisognerà sfoltire un reparto offensivo piuttosto affollato vista la presenze di Manuel De Luca, Fabio Borini, Antonino La Gumina, Daniele Montevago e Samuel Ntanda che pesano sul bilancio per 5,4 milioni di euro lordi ovvero oltre la metà del salary cup fissato a 10 milioni di euro.

Per recuperare risorse da destinare all’ex Napoli, che ha un ingaggio appena sotto il milione di euro e il cui cartellino va acquistato dal Cosenza, il club blucerchiato punta a cedere gli ultimi tre sopraccitati – La Gumina, Montevago e Ntanda – con anche De Luca che però potrebbe essere sacrificato viste le molte richieste – dall’Empoli in Serie A fino a Cremonese, Bari e Modena in Serie B – nei suoi confronti. Sullo sfondo infine c’è la posizione di Borini, fortemente voluto da Pirlo con cui ha un legame molto stretto, che se non dovesse essere più centrale nella Sampdoria potrebbe valutare il da farsi.