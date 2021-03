Tutti in campo: oggi riprendono gli allenamenti a Castel Volturno

E' in programma oggi pomeriggio la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno per il Napoli. Agli ordini di Gattuso tutti in campo ad eccezione degli undici Nazionali ancora in giro per il mondo. Il Napoli prepara la sfida contro il Crotone di sabato alle ore 15. Aggregati al gruppo ci saranno diversi elementi della Primavera.