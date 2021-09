Tutti pazzi per Anguissa: "Ha dominato la Juve, 5 pianeti di differenza con Bakayoko!", e spuntano due paragoni

Tutti pazzi per Anguissa. Grande prova del centrocampista camerunense che sui social viene elogiato da tantissimi tifosi con messaggi divertenti e ironici, ma legati all'apprezzamento per il calciatore ex Fulham. Qualcuno lo paragona addirittura a Yaya Touré. "La naturalezza con cui Anguissa sta posando il membro sul centrocampo della Juve è incredibile" scrive un tifoso, "Comunque onorevole di menzione il grande esordio di Anguissa che ha dominato il centrocampo juventino. Speriamo bene" un altro. "Sono sceso di casa, vi prego aiutatemi, ho Anguissa che mi corre dietro come un pazzo" si ironizza. "Complimenti per Anguissa. Mi è piaciuto un casino. 4-5 pianeti di differenza da Bakayoko". "Ora pero dovete spiegarmi cosa c'ha Anguissa in meno di Kessie?".