Tuttosport: "Acciaio Juve, diamante David"

Oggi alle 09:10Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con la Juventus, che batte in amichevole 2-1 l'Atalanta grazie alla reti di David e Vlahovic: "Acciaio Juve, diamante David". Di spalla spazio a Milan e Inter: "Coppa Italia, Milan al Max. A San Siro in 65mila!". "Marotta crede nell'Inter. Suo il 2%".

Più in basso le dichiarazioni pungenti dell'ex bianconero Federico Chiesa: "Penalizzato dalla Juve. Qui felice". In taglio alto il tennis con Jannik Sinner che festeggia il compleanno raggiungendo la finale all'Atp di Cincinnati: "Sinner, Cincin...e trionfo". Di seguito la prima pagina integrale.