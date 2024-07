Prima pagina Tuttosport: "Buongiorno, Juve non posso: ha scelto il Napoli!"

"Buongiorno, Juve non posso". Titola così il quotidiano Tuttosport in prima pagina, soffermandosi sulle intenzioni di Alessandro Buongiorno e sul no secco alla Juventus. I bianconeri infatti hanno presentato un'offerta da 42 milioni di euro più 5 di bonus per il difensore ma il difensore non vuole tradire il Torino. I granata dunque accetteranno la proposta del Napoli, che si è spinto fino a 35 milioni più 5 di bonus per il classe '99.

PIOLI - In prima pagina il quotidiano si sofferma anche su Stefano Pioli, che dopo l'addio al Milan ripartirà dall'Arabia Saudita. Il tecnico italiano infatti è sempre più vicino al trasferimento all'Al-Ittihad, pronto ad offrirgli 50 milioni di euro con un triennale.