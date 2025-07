Prima pagina Tuttosport: "David: 'Juve ti sognavo da bambino'"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina con le prime dichiarazioni di David, nuovo acquisto della Juventus in attacco: "Juve ti sognavo da bambino. Un onore essere qui. Mi piace coinvolgere i compagni, non solo segnare". Spazio anche agli altri possibili colpi di mercato in casa Juve: "Sancho, niente raduno con lo United: assist a Comolli. Difesa: torna di moda Hanko".

In taglio basso spazio al mercato di Torino, Inter e Atalanta: "Toro, preso Ismajli. Ajorin firma: prestito con obbligo di riscatto". "L'Inter cerca 100 milioni per Leoni e Ederson". "Bernardeschi a Bologna con Vitik e Immobile". Di spalla spazio al tennis con quattro italiani che cercano la qualificazione agli ottavi di finale di Wimbledon: "Sinner guida un'Italia da fantastici quattro. Con Jannik, anche Cobolli, Sonego e Cocciaretto: oggi a caccia degli ottavi". Di seguito la prima pagina integrale.