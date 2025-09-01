Prima pagina Tuttosport e i primi campanelli d'allarme per Chivu: "Flop Inter"

"Juve gran riserva. E arriva Zhegrova!", si legge nel titolo di apertura scelto oggi da Tuttosport per la sua prima pagina. "Vlahovic replica, entra e segna. Genoa piegato e primo posto - continua il giornale sportivo torinese -. Tudor sorride anche per l'assist di Kostic: la panchina lunga fa la differenza. 'Noi tosti e solidi, Dusan valore aggiunto'. Accordo col Lilla per l'ala, oggi a Torino. Nico all'Atletico. Openda se salta Kolo Muani".

Gli altri argomenti trattati nel taglio basso vanno invece dal campo al mercato. Un box è concentrato sul primo ko di Chivu da allenatore dell'Inter, ma anche sulla vittoria della Lazio e sul colpo Vardy messo a segno dalla Cremonese: "L'Udinese non è il Toro. Flop Inter". Tonfo a San Siro dopo l'illusorio 5-0 contro i granata. Dumfries fa e disfa: firma 1'1-0 e causa il rigore del pari. Poi il capolavoro di Atta. La difesa balla e riemergono vecchi difetti. Finale con 4 punte, ma non basta. E alla ripresa c'è la Juve. Riscatto Lazio: Verona travolto Gioia Cremonese: colpo Vardy".