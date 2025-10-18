Conte annuncia rotazioni, ma dietro non rischierà come a Milano

David Neres per Politano, convocato ma che non partirà dall'inizio, e Gilmour per Lobotka infortunato. Sono i cambi di Antonio Conte per la trasferta di Torino e la Gazzetta dello Sport evidenzia che Conte - nonostante le dichiarazioni sulle rotazioni per le 7 gare in 22 giorni - schiererà comunque la miglior versione del suo Napoli perché si attende una sfida tosta: "Beukema confermato al centro della difesa sottolinea la voglia di non rischiare più in campionato come a Milano, almeno non adesso", con riferimento all'impiego di Marianucci a San Siro.

Spazio anche alla situazione di McTominay: "Non è al top ma dovrebbe giocare, però tra oggi e martedì è lecito aspettarsi anche un “day off”, un turno di riposo in vista dell’Inter. "Scott non brillante? È molto semplice, ha cambiato status: è stato il miglior giocatore del campionato, è arrivato da underdog, da chi doveva dimostrare. Oggi ha cambiato status e le attenzioni nei suoi confronti sono totalmente diverse. È visto in maniera diversa, è semplice semplice: è inevitabile che gli avversari ora fanno accorgimenti diversi", le parole di ieri di Conte sullo scozzese.