Prima pagina Tuttosport: "Gasp spodesta Conte. Atalanta in vetta"

La Juventus sfida il Manchester City in Champions League in un momento in cui gli allenatori di entrambe le squadre appaiono in difficoltà. L'apertura di Tuttosport è dedicata oggi proprio a Motta e Guardiola, avversari mercoledì sera allo Stadium: "Thiago e Pep in fuga dai guai", il titolo scelto. Il taglio alto invece è tutto per il sorpasso dell'Atalanta al Napoli in vetta alla classifica, mentre di spalla si parla del Torino. In basso, invece, spazio ai gol dei fratelli Esposito nel weekend.

Juventus - Thiago e Pep in fuga dai guai

Serie A - Gasp spodesta Conte