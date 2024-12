Prima pagina Tuttosport: "Il Torino tenta Spinazzola"

vedi letture

"Juve, con Nico è un'altra storia" scrive Tuttosport in apertura dopo la vittoria per 2-1 dei bianconeri sul campo del Monza. Dopo McKennie e il pari di Birindelli il gol decisivo di Nico Gonzalez che dopo la rete in Coppa Italia contro il Cagliari ha concesso il bis sul campo del Monza. L'argentino ha ricordato a tutti il peso della sua lunga assenza.

Calciomercato - "Spinazzola, no alla Viola. Il Toro invece lo tenta...": alla Fiorentina, pronta a scambiarlo con Biraghi, rischierebbe di trovare poco spazio, come a Napoli, mentre a Torino sarebbe titolare. Arnautovic c'è ancora. Il mercato in ogni caso non fermerà la contestazione a Cairo.