Prima pagina Tuttosport: "Italia, solo Cambiaso. E Rabiot ci declassa"

"Italia, solo Cambiaso. E Rabiot ci declassa" scrive oggi Tuttosport in prima pagina commentando la sconfitta per 3-1 dell'Italia a San Siro contro la Francia. Doppietta dell'ex juventino e magia di Digne (autogol di Vicario): la Francia sbanca il Meazza e gli azzurri chiudono al 2° posto in Nations League. Ai quarti non saranno teste di serie.

L'intervista - Platini esclusivo: "Amore bianconero infinito. La maglia della Juve non pesa: è piacere". Ospite dei tifosi in Sicilia, Le Roi a tutto campo: "Troppo calcio in tv. E la nuova Champions non mi convince".