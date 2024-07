Prima pagina Tuttosport: "Juve, 60 milioni in arrivo"

vedi letture

"Juve, 60 milioni in arrivo", titola così l'edizione odierna del quotidiano torinese Tuttosport, parlando dei movimenti in uscita dei bianconeri. Il sommario: "L'asta per Soulé tra Leicester e Roma sta per chiudersi. E Huijsen non è volato in Germania: PSG o Bundesliga?". In spalla spazio all'amichevole dei granata: "Toro, solo i giovani. A Vanoli serve altro. Faticoso 2-1 in rimonta sulla Virtus Verona". Un box è riservato al mercato dei rossoneri: "Milan a metà: ora Fofana e Pavlovic". Di seguito la prima pagina integrale.