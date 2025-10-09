Tuttosport: "Juve, Ottolini ds. E piace Norton-Cuffy"

Prima pagina

"Juve, Ottolini ds. E piace Norton-Cuffy" si legge sulla prima di Tuttosport oggi in edicola. Sull'esterno del Genoa c'è anche l'interesse del Napoli. Proprio lui, il terzino destro, domenica ha giocato molto bene al Maradona fornendo l'assist per la rete della squadra di Vieira con bel dribbling su Olivera. Un profilo gradito dal club azzurro. 