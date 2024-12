Prima pagina Tuttosport: "Juve: Supercoppa, poi Tomori-Zirkzee. Beto-Torino più vicini"

"Juve, Supercoppa poi Tomori-Zirkzee" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Da oggi i bianconeri a Riad per la Supercoppa ma in testa ci sono due rinforzi: un difensore centrale e un attaccante. Sergio Conceiçao sfida subito il figlio Chico e valuta Tomori prima di dare il via libera al trasferimento in bianconero. Dopo la Supercoppa assalto all'attaccante dello United. Danilo fuori rosa in attesa del Napoli: tifosi sconcertati.

"Toro, il sì di Beto c'è ma ci vuole quello di Cairo": i granata sulla punta ex Udinese ma l'Everton vuole almeno il diritto di riscatto. Vagnati si appresta al solito mercato avventuroso.