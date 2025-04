Prima pagina Tuttosport: "Juventus, avanza Retegui. E poi Krstovic-Lucca..."

"Juve, avanza Retegui". Questo il titolo in primo piano dell'edizione odierna di Tuttosport. La Juventus è alla ricerca di un centravanti in vista della prossima stagione che possa sostituire Dusan Vlahovic. L'attaccante dell'Atalanta e della Nazionale italiana potrebbe essere un profilo ideale per poter rinforzare il reparto offensivo con Krstovic e Lucca che si sfidano come attaccante di scorta.