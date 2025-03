Prima pagina Tuttosport: "Juventus, ed ora pedalare: sono tutti sotto esame"

Inizia l'avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. I bianconeri saranno impegnati alle 18 davanti al pubblico amico contro il Genoa per provare a risalire la china e conquistare un posto nella prossima Champions League. Sfida non facile per l'ex difensore che ha dimostrato però di essere carico e pronto per iniziare. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport che parla dei 15 milioni di euro immessi dalla proprietà per il cambio di guida tecnica: "Juve, e ora pedalare".