Prima pagina Tuttosport: "Juventus, Molo Kuani col Napoli ci sarà"

"Kolo ci pensi tu?". Viene scelto questo come titolo principale della prima pagina odierna di Tuttosport. Via libera dal PSG: in crisi di gol e con Vlahovic sempre più ai margini, Motta ha finalmente il nuovo attaccante.

Si parla anche dell'altra metà della città, con il seguente titolo: "Casadei e Beto, affari ala Cairo". Se non viene alzata l'offerta al Chelsea, la mezzala va alla Lazio. Distanze sempre notevoli anche con l'Everton per l'attaccante.