Prima pagina Tuttosport: "L'Italia che resiste: colpo Inter a Rotterdam"

"L'Italia che resiste". Viene scelto questo da Tuttosport come titolo principale della prima pagina di oggi. Ottavi di Champions: Thuram-Lautaro, colpo Inter a Rotterdam. Il 2-0 fa bene anche al ranking: stasera impegnate Roma, Lazio e Fiorentina tra Europa League e Conference.

In taglio alto, spazio a questo titolo: "Scudetto Juve? Se batte la Dea...". Parole di Tacchinardi, grande ex centrocampista bianconero intervistato dal quotidiano torinese in vista della sua gara del cuore di domenica sera visto che ha giocato anche nell'Atalanta.